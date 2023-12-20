На Гороховой улице обрушился дом

Ночью в среду, 20 декабря, в Адмиралтейском районе Петербурга произошло обрушение двух расселенных подъездов дома №73 на Гороховой улице, об этом 20 декабря сообщили в пресс-службе Смольного.

Как пишет "Фонтанка.ру", днем во вторник, 19 декабря, сообщалось, что в доме была частично разрушена несущая стена.

На данный момент на месте работают сотрудники МЧС, правоохранительных органов и коммунальной службы.

Также губернатор Петербурга Александр Беглов распорядился, чтобы жителей из оставшихся подъездов и соседнего дома временно поселили в гостиницах.

Уточняется, что сейчас на Гороховой находится около 40 машин специальной техники, а движение по улице приостановлено.

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга