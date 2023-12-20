Беглов и Бельский поздравили сотрудников ФСБ с профессиональным праздником

Губернатор Петербурга Александр Беглов и председатель Законодательного Собрания города Александр Бельский поздравили работников органов государственной безопасности РФ с профессиональным праздником, об этом 20 декабря сообщили в пресс-службе Смольного.

В обращении губернатора отмечается, что в ФСБ служат самые сильные и преданные Отечеству люди, которые решают сложные задачи, например, охраняют целостность страны и безопасность граждан.

"Спецслужбы дают жесткий отпор тем, кто пытается расколоть наше общество, раскачать политическую ситуацию, посеять национальную и религиозную вражду", – сказано в обращении.

Спикер ЗакСа Александр Бельский написал в своем Telegram-канале, что благодаря сотрудникам ФСБ за безопасность страны можно не переживать.

"Защита от внешних и внутренних угроз, борьба с терроризмом, криминалом и коррупцией – благодаря усилиям ФСБ, СВР, ФСО, ГУ специальных программ за безопасность России можно не переживать", – пишет Бельский.

В конце обращений губернатор и депутат поблагодарили сотрудников ФСБ за работу и пожелали дальнейших успехов.

Фото: ЗАКС.Ру