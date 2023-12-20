ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 10:46

В Петербурге церемония вступления в гражданство закончилась вручением повесток

фото ЗакС политика В Петербурге церемония вступления в гражданство закончилась вручением повесток

В здании УМВД России по Калининскому району Петербурга прошла торжественная церемония принесения присяги гражданина РФ, однако она совместилась с постановкой на воинский учет, об этом 20 декабря сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Новоиспеченные граждане поклялись соблюдать законодательство России, а также права и свободы граждан, уважать культуру, защищать свободу и независимость страны и так далее.

После торжественной части представители военных комиссариатов Петербурга и Ленобласти вручили новым гражданам России повестки о постановке на воинский учет.

Фото: pixabay


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости20 декабря
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама