В Петербурге церемония вступления в гражданство закончилась вручением повесток

В здании УМВД России по Калининскому району Петербурга прошла торжественная церемония принесения присяги гражданина РФ, однако она совместилась с постановкой на воинский учет, об этом 20 декабря сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Новоиспеченные граждане поклялись соблюдать законодательство России, а также права и свободы граждан, уважать культуру, защищать свободу и независимость страны и так далее.

После торжественной части представители военных комиссариатов Петербурга и Ленобласти вручили новым гражданам России повестки о постановке на воинский учет.

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