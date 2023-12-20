ЦИК зарегистрировал группу граждан по выдвижению Путина

Центральная избирательная комиссия на заседании 20 декабря зарегистрировала инициативную группу граждан по поддержке самовыдвижения в президенты Владимира Путина. Трансляция заседания проходит на сайте ЦИК.

Секретарь Центризбиркома Наталья Бударина сообщила, что собрание группы прошло в Москве 16 декабря. В нем приняли участие 768 человек, рассказала Бударина. По ее словам, все необходимые процедуры были соблюдены.

Также Центризбирком зарегистрировал уполномоченных представителей Путина. Помимо этого, ЦИК разрешил действующему президенту и кандидату открыть избирательный счет.

София Саттарова / Скриншот трансляции ЦИК