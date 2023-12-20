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Новости 11:13

ЦИК зарегистрировал группу граждан по выдвижению Путина

фото ЗакС политика ЦИК зарегистрировал группу граждан по выдвижению Путина

Центральная избирательная комиссия на заседании 20 декабря зарегистрировала инициативную группу граждан по поддержке самовыдвижения в президенты Владимира Путина. Трансляция заседания проходит на сайте ЦИК.

Секретарь Центризбиркома Наталья Бударина сообщила, что собрание группы прошло в Москве 16 декабря. В нем приняли участие 768 человек, рассказала Бударина. По ее словам, все необходимые процедуры были соблюдены.

Также Центризбирком зарегистрировал уполномоченных представителей Путина. Помимо этого, ЦИК разрешил действующему президенту и кандидату открыть избирательный счет. 

София Саттарова / Скриншот трансляции ЦИК


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