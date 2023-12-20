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Новости 12:46

Вестибюль станции "Сенная площадь" закрыт на вход и выход на неопределенный срок

фото ЗакС политика Вестибюль станции "Сенная площадь" закрыт на вход и выход на неопределенный срок

Вечером во вторник, 19 декабря, вестибюль станции петербургского метрополитена "Сенная площадь" закрыли на вход и выход из-за повреждения ступеней стилобата, об этом 19 декабря сообщили в пресс-службе подземки.

Предполагалось, что ремонт ступеней будет проходить в ночь на среду, 20 декабря, об этом писала "Фонтанка.ру" со ссылкой на пресс-службу метро. Однако утром 20 декабря станция все еще не была открыта и неизвестно, когда откроется.

В пресс-службе отметили, что сейчас устанавливают причины дефекта, а после этого определят сроки ремонтных работ. 

Петербургский метрополитен просит горожан пользоваться соседними вестибюлями станций "Садовая" и "Спасская".

Фото: ЗАКС.Ру


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