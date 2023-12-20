Дистанционное электронное голосование решили провести в 29 регионах России

Центральная избирательная комиссия на заседании 20 декабря решила проводить дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на выборах президента России в марте 2024 года. Трансляция заседания идет на сайте Центризбиркома.

Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что ДЭГ пройдет в 29 регионах. Всего в нем смогут принять участие 38 млн человек, уточнила Памфилова.

- Есть запрос общества, есть оценка, уровень доверия, - сказала глава ЦИК.

Среди регионов, в которых будут проводить ДЭГ, Москва, Псковская область, Мурманская область и другие субъекты России. Впервые дистанционное голосование пройдет в Вологодской области. Заявки от них стали сюрпризом для Центризбиркома, рассказала Памфилова. При этом, по ее словам, ЦИК решил согласиться на проведение там ДЭГ. По собственной инициативе от дистанционного голосования отказались Оренбургская и Тульская области, сообщила Памфилова.

Напомним, выборы президента России должны пройти в марте 2024 года. Голосование продлится три дня: с 15 по 17 марта.

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру / Инфографика: ЦИК