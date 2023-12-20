Минобороны считает "нецелесообразным" ограничивать срок службы мобилизованных одним годом

Министерство обороны России заявило о нецелесообразности ограничения срока службы мобилизованных одним годом, следует из ответа ведомства на обращение депутата Законодательного собрания Петербурга Бориса Вишневского (ответ есть в распоряжении ЗАКС.Ру). В письме Минобороны напомнило, что срок службы частично мобилизованных закончится при завершении частичной мобилизации, когда это специальным указом объявит президент страны.

"Установление иного срока военной службы граждан РФ, призванных в рамках частичной мобилизации, полагается нецелесообразным", - сказано в ответе военного ведомства.

Вишневский в своем обращении к Минобороны рассказал, что к нему обратились родственники мобилизованных, которые считают необходимым ограничить срок службы одним годом. По мнению депутата, такие предложения "правомерны и нуждаются в реализации". Парламентарий отметил, что сейчас срок службы мобилизованных не указан ни в одном документе.

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру