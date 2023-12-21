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ПсковГУ намерен бороться в интернете с фальсификацией истории странами Балтии

фото ЗакС политика ПсковГУ намерен бороться в интернете с фальсификацией истории странами Балтии

В Псковской области хотят создать онлайн-ресурсы для того, чтобы противостоять попыткам стран Балтии исказить военную историю, сообщает ТАСС со ссылкой на Псковский университет ПсковГУ. Еще одним объектом борьбы называется русофобия. Имеющийся у вуза план будет реализован при поддержке Ассоциации внешнеполитических исследований им. А. А. Громыко в формах онлайн-музеев, баз данных, стриминговых платформ, пабликов и Telegram-каналов. 

В частности, авторы идеи считают необходимым создать виртуальный музей, посвященный коллаборационизму стран Балтии в годы Великой Отечественной войны. В свою очередь, ресурсы в соцсетях хотят сделать доступными на национальных языках и неподцензурными властям Литвы, Латвии и Эстонии.

Другой проект получил название "Советская Прибалтика". Его можно охарактеризовать как историко-медийный: он представляет собой собрание материалов советских СМИ, в том числе телевизионных, посвященных трем республикам.

Фото: ЗАКС.Ру


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