В России могут учредить памятный знак "Труженик тыла"

Законодательное собрание Петербурга 21 декабря приняло решение обратиться к премьер-министру Михаилу Мишустину, главе Совета Федерации Валентине Матвиенко и спикеру Госдумы Вячеславу Володину с предложением учредить памятный знак "Труженик тыла", передает корреспондент ЗАКС.Ру.

В своем документе петербургские депутаты отмечают, что избиратели часто обращаются к ним с идеей поощрить тружеников тыла. При этом они считают, что звание должно быть введено на федеральном уровне, а не только в одном субъекте. Сейчас, по информации парламентариев, в России осталось лишь 450 тысяч тружеников тыла.

"На подвиг тружеников тыла времен Великой Отечественной войны равняются сегодняшние труженики оборонных предприятий в условиях, продиктованных специальной военной операцией, сумевшие за короткий срок многократно увеличить выпуск необходимой продукции для нужд Вооруженных Сил Российской Федерации", - говорится в обращении.

В случае одобрения инициативы петербургские депутаты предлагают провести награждение памятными знаками к 80-летию Великой Победы в 2025 году.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру