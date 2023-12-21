На Красной площади задержали Сергея Удальцова

Столичные полицейские задержали левого политика Сергея Удальцова, который вышел на Красную площадь для участия в демонстрации, и увезли его в участок.

Свои действия правоохранители объяснили тем, что лидер "Левого фронта" попытался развернуть красный флаг.

"Поразительно, как это сочетается с патриотической риторикой властей?" - прокомментировал инцидент Удальцов в своем Telegram-канале.

Судя по публикации в соцсетях, возле мавзолея Ленина 21 декабря собралось не более нескольких десятков человек с символикой "Левого фронта". Акцию ее организаторы и участники посвятили памяти советского вождя Иосифа Сталина, родившегося, по официальной версии, ровно 144 года назад.

UPD 12:40 Удальцова собрались оформить по "митинговой" статье КоАП, в связи с чем он испытал недоумение: акцию депутатам от КПРФ чиновники согласовали.

фото: Левый Фронт / YouTube (скриншот)