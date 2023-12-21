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Новости 11:23

На Красной площади задержали Сергея Удальцова

фото ЗакС политика На Красной площади задержали Сергея Удальцова

Столичные полицейские задержали левого политика Сергея Удальцова, который вышел на Красную площадь для участия в демонстрации, и увезли его в участок. 

Свои действия правоохранители объяснили тем, что лидер "Левого фронта" попытался развернуть красный флаг. 

"Поразительно, как это сочетается с патриотической риторикой властей?" - прокомментировал инцидент Удальцов в своем Telegram-канале.

Судя по публикации в соцсетях, возле мавзолея Ленина 21 декабря собралось не более нескольких десятков человек с символикой "Левого фронта". Акцию ее организаторы и участники посвятили памяти советского вождя Иосифа Сталина, родившегося, по официальной версии, ровно 144 года назад.

UPD 12:40 Удальцова собрались оформить по "митинговой" статье КоАП, в связи с чем он испытал недоумение: акцию депутатам от КПРФ чиновники согласовали.

фото: Левый Фронт / YouTube (скриншот)


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