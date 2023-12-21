В Петербурге дали 16 лет колонии украинцу, финансировавшему "Правый сектор"*

Горсуд Петербурга приговорил к шестнадцати годам колонии строгого режима гражданина Украины Александра Цепелева. Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, его признали виновным в финансировании экстремизма (ч. 1 ст. 282.3 УК) и двух криминальных эпизодах, связанных со сбытом и хранением наркотиков (ст. 228.1 УК).

Установлено, что Цепелев в 2021-2022 годах потратил деньги, вырученные от продажи наркотиков в России, на материальную помощь "Правому сектору"*. Средства в размере одного миллиона рублей были переданы организации через посредника.

Мужчина полностью признал вину, добавив на заседании, что вел преступную деятельность вынужденно и находясь под некоей угрозой.

Случай Цепелева стал в юридической практике Петербурга прецедентным: это первый приговор, вынесенный по статье 282.3 УК.

*"Правый сектор" признан экстремистской организацией, его деятельность запрещена на территории РФ

фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга