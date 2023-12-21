Законопроекты о роспуске Лиговки-Ямской и Смольнинского прошли первое чтения

Законодательное собрание Петербурга 21 декабря в первом рассмотрело законопроекты о роспуске муниципальных советов МО "Смольнинское" и МО "Лиговка-Ямская", передает корреспондент ЗАКС.Ру. Мундепов могут лишить мандатов по инициативе губернатора из-за признания советов депутатов бездействующими.

Члены фракции "Единая Россия" выступили в поддержку роспуска "проблемного" муниципального совета МО "Смольнинское", где в 2019 году избрались "яблочники" и самовыдвиженцы. Например, Константин Чебыкин обвинил мундепов МО "Смольнинское" в предательстве страны во время проведения специальной военной операции, а Денис Четырбок, будучи жителем МО "Смольнинское", отметил, что бездействующий совет негативно сказался на состоянии округа. Член фракции КПРФ Алексей Зинчук также призвал как можно скорее провести роспуск. Также он намерен обратиться в правоохранительные органы, чтобы проверить действия муниципалов и главы округа Григория Ранкова, который занимает должность, не являясь депутатом. Члены фракции "Яблоко" выступили против роспуска депутатов.

Во время обсуждения МО "Лиговка-Ямская", где многие депутаты были сторонниками "Единой России", парламентские единороссы были не так красноречивы — выступать никто не стал.

На поправки по законопроектам дали месяц.

Напомним, с 2019 года в упомянутых муниципалитетах новоизбранные депутаты не смогли найти общий язык с главами муниципалитетов. Последние фактически саботировали проведение собраний депутатов. Например, "яблочникам" из МО "Смольнинское" приходилось проводить свои заседания на крыльце, а муниципалитет Лиговки-Ямской был закрыт на карантин.

Константин Леньков