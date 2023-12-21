Заксобрание Петербурга попросит Мишустина включить больных гепатитом C в фонд ОМС

Парламент Петербурга 21 декабря принял за основу проект обращения к главе правительства Михаилу Мишустину с просьбой распространить программу обязательного медицинского страхования на больных гепатитом C, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

В обращении на имя премьер-министра говорится, что Россия занимает пятое место в мире по числу выявленных больных гепатитом С. Лечение для людей с таким диагнозом может обходиться в месяц от 90 до 180 тысяч рублей, при этом средняя зарплата петербуржца на январь 2023 года составляет порядка 80 тысяч рублей, чего недостаточно для покупки дорогостоящих препаратов.

"Предоставление возможности получения медицинской помощи всем больным с гепатитом С за счет средств обязательного медицинского страхования позволит существенно снизить показатели заболеваемости в короткие сроки, улучшить эпидемиологическую ситуацию, уменьшить социальные расходы общества и сократить распространенность гепатита С среди населения работоспособного возраста", - говорится в письме.

Документ подготовил председатель парламентской комиссии по социальной политике и здравоохранению Александр Ржаненков.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру