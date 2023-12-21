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Новости 14:45

Валентина Матвиенко приедет на Новый год в Петербург

фото ЗакС политика Валентина Матвиенко приедет на Новый год в Петербург

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко приедет в Петербург на Новый год, об этом 21 декабря пишут "РИА Новости".

Матвиенко рассказала, что в новогодние праздники планирует отоспаться, проснувшись без будильника, почитать бумажные книги и съездить в какой-нибудь российский регион на три-четыре дня.

"Новый год я буду отмечать, как всегда, в родном Петербурге со своими родными людьми", – заявила Валентина Матвиенко на итоговой пресс-конференции. 

Она отметила, что приезд в Петербург на Новый год для нее традиция, которую она никогда не нарушает.

Фото: ЗАКС.Ру


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Матвиенко Валентина Ивановна




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