Валентина Матвиенко приедет на Новый год в Петербург

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко приедет в Петербург на Новый год, об этом 21 декабря пишут "РИА Новости".

Матвиенко рассказала, что в новогодние праздники планирует отоспаться, проснувшись без будильника, почитать бумажные книги и съездить в какой-нибудь российский регион на три-четыре дня.

"Новый год я буду отмечать, как всегда, в родном Петербурге со своими родными людьми", – заявила Валентина Матвиенко на итоговой пресс-конференции.

Она отметила, что приезд в Петербург на Новый год для нее традиция, которую она никогда не нарушает.

Фото: ЗАКС.Ру