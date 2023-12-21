Двух петербургских полицейских задержали за подделку документов по обороту алкоголя

В Петербурге задержали заместителя начальника УМВД по Красносельскому району и сотрудника отдела из-за фальсификации документов, об этом 21 декабря пишет 78.ru.

Речь идет о поддельных документах по нелегальному обороту алкогольной продукции. Предполагается, что правоохранители покрывали магазин, где продавали алкоголь без лицензии.

В мае 2023 года сотрудники правоохранительных органов проверили магазин и обнаружили большое количество пива и более крепкого алкоголя, который продавали без лицензии.

Однако в протоколе полицейские указали только нелегальную продажу пива, а владелец избежал уголовной ответственности, которая действует за нелегальную продажу крепкого алкоголя.

Возбуждены уголовные дела о превышении должностных полномочий и фальсификации доказательств.

Фото: ЗАКС.Ру