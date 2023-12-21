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Новости 15:43

Из-за экологических нарушений завод в Парголово прекратит работу

фото ЗакС политика Из-за экологических нарушений завод в Парголово прекратит работу

Руководство находящегося в Парголово завода "ЖБИ Аврора" решило закрыть имеющуюся площадку и переместить производство в другую локацию, о чем сообщил 21 декабря петербургский комитет по природопользованию. Переезд должен состояться до 1 июля. 

Этому решению предшествовали регулярные жалобы жителей Выборгского района, нарушения, найденные в ходе проверок чиновников и неоднократное привлечение завода к административной ответственности.

Помимо перевода на другую площадку, предприятие, выпускающее изделия из железа и бетона, рассмотрит вариант с переходом на альтернативные виды топлива. Завод "ЖБИ Аврора" функционировал на нынешнем месте с 2020 года. Новая точка, приобретенная хозяевами, тоже расположена в северной части города.

фото: gov.spb.ru


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