Из-за экологических нарушений завод в Парголово прекратит работу

Руководство находящегося в Парголово завода "ЖБИ Аврора" решило закрыть имеющуюся площадку и переместить производство в другую локацию, о чем сообщил 21 декабря петербургский комитет по природопользованию. Переезд должен состояться до 1 июля.

Этому решению предшествовали регулярные жалобы жителей Выборгского района, нарушения, найденные в ходе проверок чиновников и неоднократное привлечение завода к административной ответственности.

Помимо перевода на другую площадку, предприятие, выпускающее изделия из железа и бетона, рассмотрит вариант с переходом на альтернативные виды топлива. Завод "ЖБИ Аврора" функционировал на нынешнем месте с 2020 года. Новая точка, приобретенная хозяевами, тоже расположена в северной части города.

фото: gov.spb.ru