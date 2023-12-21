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Новости 17:45

Депутат Бутина пожаловалась в МВД на вечеринку поп-звезд в откровенных нарядах

фото ЗакС политика Депутат Бутина пожаловалась в МВД на вечеринку поп-звезд в откровенных нарядах

Депутат Госдумы Мария Бутина заинтересовалась закрытой вечеринкой с участием большого количества знаменитостей, которую провела в одном из столичных клубов телеведущая Анастасия Ивлеева. Фотографии с мероприятия, на которых гости демонстрируют откровенные одежды и дорогие украшения, за последние сутки обошли социальные сети.

Свою критическую позицию по отношению к организаторам и участникам единоросс выразила в письменных обращениях к МВД, Минкульту и Роскомнадзору. Скан письма выложен в ее Telegram-канале.

В частности, по мнению Бутиной, созданный некоторыми гостями вечеринки имидж входит в противоречие с законодательством о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений, а также с президентским указом, посвященном укреплению традиционных ценностей.

В письме депутат фокусируется исключительно на правовой стороне дела, оставляя в стороне морально-нравственный аспект.

фото: duma.gov.ru


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