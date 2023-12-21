В Петербурге запустили сервис по оформлению электронных рецептов на лекарства

Отдельные категории петербуржцев получили возможность оформлять рецепты на необходимые им льготные лекарства в электронном формате. Для этого появился специальный сервис, подключенный к платформе gorzdrav.spb.ru, сообщает пресс-служба Смольного.

Зарегистрированному пациенту доступно отслеживание своих рецептов в личном кабинете. Они могут иметь статус выписанных, отпущенных или поставленных на отсроченное обслуживание. В личном кабинете имеется QR-код, который нужен для получения рецептурных препаратов в аптеке. Все льготники могут оформить электронные рецепты у врача.

"Этот проект — значительный шаг в улучшении доступности и удобства медицинских услуг для петербуржцев", - считает губернатор Александр Беглов.

Новый сервис функционирует десятый день подряд. За это время в медучреждениях города оформили 305 электронных рецептов.

фото: gorzdrav.spb.ru