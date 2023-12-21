ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 18:11

В МИД Узбекистана вызвали российского посла из-за слов Захара Прилепина

фото ЗакС политика В МИД Узбекистана вызвали российского посла из-за слов Захара Прилепина

В четверг, 21 декабря, посла России Олега Мальгинова пригласили в МИД Узбекистана из-за слов писателя Захара Прилепина о присоединении территорий страны к России, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

У узбекского министерства возникли вопросы к Прилепину. Там отметили, что подобные высказывания недопустимы и противоречат стратегическому партнерству и союзничеству между Россией и Узбекистаном.

Посол Олег Мальгинов уточнил, что слова писателя никак не связаны с официальной позицией руководства России. В российском Министерстве иностранных дел также дадут комментарий по произошедшему.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости21 декабря
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама