В МИД Узбекистана вызвали российского посла из-за слов Захара Прилепина

В четверг, 21 декабря, посла России Олега Мальгинова пригласили в МИД Узбекистана из-за слов писателя Захара Прилепина о присоединении территорий страны к России, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

У узбекского министерства возникли вопросы к Прилепину. Там отметили, что подобные высказывания недопустимы и противоречат стратегическому партнерству и союзничеству между Россией и Узбекистаном.

Посол Олег Мальгинов уточнил, что слова писателя никак не связаны с официальной позицией руководства России. В российском Министерстве иностранных дел также дадут комментарий по произошедшему.

Фото: ЗАКС.Ру