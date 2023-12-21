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Новости 19:46

В аэропорту Пулково появилась стойка регистрации для пассажиров с детьми

фото ЗакС политика В аэропорту Пулково появилась стойка регистрации для пассажиров с детьми

В петербургском аэропорту Пулково появилась отдельная стойка для регистрации пассажиров с детьми, об этом 21 декабря сообщили в пресс-службе воздушной гавани Петербурга.

Теперь пройти регистрацию за специальной стойкой смогут семьи с детьми и организованные детские группы.

Также около стойки сделали специальную детскую зону, а в зале регистрации детей встретит символ аэропорта МасКот.

По словам директора по наземному обслуживанию компании "Воздушные ворота Северной столицы" Павла Кушниренко, таким нововведением период ожидания рейса для ребенка и его родителей станет комфортнее и интереснее. Также он отметил, что Пулково и дальше будет развивать дружелюбную среду для пассажиров с детьми.

Фото: ЗАКС.Ру


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