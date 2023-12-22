Беглов поздравил петербургских энергетиков с профессиональным праздником

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил энергетиков и ветеранов отрасли с профессиональным праздником, об этом 22 декабря сообщили в пресс-службе Смольного.

Беглов отметил, что энергетический комплекс в Петербурге один из крупнейших в России. На данный момент больше 45 тысяч специалистов обеспечивают город водой, теплом, газом и светом.

Также губернатор напомнил, что инвестиции в электроэнергетику составили 37 млрд рублей. Кроме этого, в Петербурге завершается перевод котельных на экологичные виды топлива.

"Огромный вклад вносят энергетики в создание комфортной городской среды. Петербург – один из самых освещенных городов в стране. В этом году новое освещение получили 60 объектов - в том числе 40 улиц и магистралей, 10 садов и парков, а также 190 детских и спортивных площадок. Художественная подсветка появилась на 13 фасадах зданий", – также сказал Беглов.

Свое обращение губернатор заключил благодарностью энергетикам прошлых и нынешних лет. Александр Беглов пожелал работникам отрасли здоровья, благополучия и новых успехов.

Фото: ЗАКС.Ру