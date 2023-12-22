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Новости 11:20

Двоих московских подростков задержали по делу о диверсии на железной дороге

фото ЗакС политика Двоих московских подростков задержали по делу о диверсии на железной дороге

В Москве возбудили уголовное дело о диверсии по предварительному сговору (ч. 2 ст. 281 УК), в рамках которого были с участием сотрудников ФСБ задержаны молодые люди 2005 и 2006 годов рождения, передает пресс-служба Следственного комитета.

По версии следствия, на прошлой неделе фигуранты подожгли релейный шкаф, расположенный между станциями Михнево и Усады в Подмосковье. Действовали они не самостоятельно, а повинуясь неким указаниям в мессенджере. Злоумышленники добились уничтожения объекта транспортной инфраструктуры.

Свою вину оба подростка, находящиеся в статусе обвиняемых, признали и раскаялись. В перспективе им грозит от двенадцати до двадцати лет заключения.

Фото: ЗАКС.Ру


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