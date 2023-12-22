В МЧС рассказали об обеспечении безопасности в новогодние праздники в Петербурге

Заместитель начальника ГУ МЧС России по Петербургу Юрий Блохин на пресс-конференции "Интерфакса" 22 декабря рассказал о планах ведомства по обеспечению безопасности в города в новогоднюю ночь. По его словам, губернатором Петербурга Александром Бегловым утверждена праздничная программа - в ней 260 мест.

- Это проведение мероприятий на Дворцовой площади, это рождественская ярмарка, которая у нас в этом году в трех местах, это каток, в Кронштадте у нас тоже будут серьезные мероприятия на Якорной площади. Все такие основные мероприятия взяты на особый контроль, - сказал Блохин.

Он уточнил, что проводится консультирование и проработка вопросов обеспечения безопасности. Заместитель начальника ГУ МЧС по Петербургу добавил, что в местах массовых гуляний планируется выставлять пожарно-спасательную технику. Также спасатели будут дежурить в храмах на Рождество, а у Казанского собора и Александро-Невской лавры тоже поставят технику, рассказал Блохин.

София Саттарова / Скриншот трансляции пресс-конференции "Интерфакса"