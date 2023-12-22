Из-за порчи рекламы с участником СВО в Петербурге возбудили уголовное дело

Петербургские правоохранители завели дело о вандализме (ст. 214 УК) из-за повреждения рекламного щита на Комендантском проспекте. На нем был изображен один из участников военной спецоперации по имени Михаил Харазов, сообщает издание 78.ru. Происшествие имело место в ночь на понедельник.

Известно, что в полицию обратилась представительница компании, владеющей рекламной площадью.

Согласно материалам дела, фигурант закрасил баллончиком с черной краской лицо военнослужащего на плакате. На камеры наблюдения злоумышленник не попал. Теперь его разыскивают.

Фото: ЗАКС.Ру