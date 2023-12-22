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Новости 13:01

В Петербурге осудили военного за столкновение боевой машины с пролетом моста

фото ЗакС политика В Петербурге осудили военного за столкновение боевой машины с пролетом моста

Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд назначил военнослужащему наказание в виде 50 тысяч рублей штрафа, о чем сообщает объединенная пресс-служба городских судов. Его признали виновным в рамках дела об уничтожении или повреждении военного имущества по неосторожности (ч. 1 ст. 347 УК). Решение было вынесено без проведения судебного разбирательства. На характер процедуры повлияли такие обстоятельства, как обоснованность обвинения и признание фигурантом вины в полном объеме.

Суд установил, что в одну из летних ночей нынешнего года боевая машина под управлением военнослужащего врезалась в железнодорожный мост, проходящий над Пулковским шоссе. В аварии у машины повредился автономный оптический пост (АОП), который мужчина забыл сложить.

Среди прочего при назначении наказания суд учел факт участия фигуранта в военной спецоперации. Минобороны смогло взыскать с него почти 14 млн рублей за понесенный материальный ущерб.

Фото: ЗАКС.Ру


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