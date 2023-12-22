ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 13:49

ФАС добилась снижения цен на новогодние авиабилеты внутри России

фото ЗакС политика ФАС добилась снижения цен на новогодние авиабилеты внутри России

Федеральная антимонопольная служба проверила принципы ценообразования, которыми руководствуются авиакомпании в канун новогодних праздников. Проанализировав ситуацию на рынке, чиновники рекомендовали перевозчикам изменить ценовую политику в дни так называемого высокого спроса.

Рекомендации принесли свои результаты: цены на внутренние рейсы снизились в диапазоне от 7% до 39%. Речь идет о билетах из категории эконом-класса.

В частности, подешевели перелеты на предстоящих каникулах по таким направлениям, как Северный Кавказ, Краснодарский край. Упали цены и на рейсы в крупнейшие города-миллионники.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости22 декабря
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама