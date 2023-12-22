В Петербурге таможенники нашли 100 брикетов с наркотиками среди бананов

Петербургские таможенники в контейнерах с бананами, которые прибыли в городской порт, нашли наркотические вещества, об этом 22 декабря сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС).

Бананы в Петербург прибыли из Бельгии. Однако таможенники, помимо бананов, в технологических полостях рефрижераторной установки нашли 100 брикетов в пленке с фотографиями ротвейлера.

В итоге специалисты провели исследование содержимого брикетов, которое показало, что вещество является наркотиком.

Теперь возбуждено два уголовных дела по статье о контрабанде наркотиков в особо крупном размере (ч.4 ст.229.1 УК РФ). Дела переданы в подразделение МВД на транспорте.

Фото: ЗАКС.Ру