Суд приостановил работу производителя морепродуктов в Петербурге

Выборгский районный суд Петербурга закрыл на 35 суток производство компании "Вояджер", поставляющей и производящей различные морепродукты. Судебной санкции предшествовала инспекция Роспотребнадзора, в середине ноября зафиксировавшая в деятельности цеха массу нарушений, передает объединенная пресс-служба городских судов. Цех располагается на Парнасе (8-й Верхний переулок, дом 4).

В частности, было установлено, что в помещениях предприятия не соблюдается поточность технологических процессов. Кроме того, помещения нуждаются в ремонте и более тщательной санитарной обработке. Последняя требуется и холодильному оборудованию. В цеху, плохо убранном от пыли, инспекторы обнаружили насекомых. Чиновникам также не удалось ознакомиться с документами о прохождении сотрудниками регулярных медосмотров и вакцинации.

Представитель ООО "Вояджер" с прозвучавшими на суде доводами согласился, на момент заседания все нарушения были устранены. Повторять их компания не намерена.

Фото: ЗАКС.Ру