Суд прекратил дело о падении глыбы на женщину в 2021 году у Красного моста

Петербургский суд прекратил уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности из-за неисполнения своих профессиональных обязанностей (ч.2 ст.118 УК РФ), об этом 22 декабря пишет "Фонтанка.ру".

В 2021 году на петербурженку упала глыба льда с торгового дома у Красного моста. Из-за этого женщина получила тяжелые травмы и месяц находилась в коме.

Изначально дело возбуждали по статье о выполнении работ, не отвечающих технике безопасности (ст.238 УК РФ), однако потом его переквалифицировали на другую статью.

Обвиняемым стал инженер АО "БТК Девелопмент", однако мужчина наказание так и не получил. В среду, 20 декабря, суд дело прекратил, так как прошел срок давности. До этого заседания 15 раз откладывали.

Пострадавшая петербурженка будет оспаривать решение.

Фото: ЗАКС.Ру