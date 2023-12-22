В больнице Святителя Луки закончились инфекционные койки

В петербургском госпитале Святителя Луки не осталось свободных мест для больных с признаками коронавируса и пневмонии. Об этом сообщило издание 78.ru со ссылкой на сотрудника медучреждения Сергея Забирова.

В течение всего декабря освободившиеся койки сразу же оказываются заняты вновь прибывающими больными. Большинство госпитализированных имеют симптомы либо бактериальной, либо вирусной пневмонии.

"А также есть пациенты, которые первично болеют тяжелыми формами гриппа или коронавируса, но без пневмонии. Таких 10%", - рассказал Забиров, возглавляющий центр медицинской реабилитации госпиталя.

Всего инфекционный коечный фонд в больнице на Чугунной улице насчитывает 165 мест.

Фото: ЗАКС.Ру