Петербургские врачи будут усиленно дежурить на новогодних каникулах

Петербургское правительство рассказало о режиме работы поликлиник и поликлинических пунктов на период новогодних праздников. Речь идет в общей сложности о двух сотнях медучреждений. На первые восемь январских дней в них вводится специальный график. Ожидается, что медперсонал в течение этого времени будет работать "усиленным дежурным составом".

"Наша система здравоохранения полностью готова к длинным новогодним каникулам", - заявил губернатор Александр Беглов.

На период праздников для петербуржцев будут открыты 36 травмпунктов при поликлиниках. Наконец, оказать экстренные медицинские услуги гражданам на каникулах сможет одна из 502 бригад скорой помощи, включая 35 реанимационных бригад. Недостатка в персонале и медикаментов город не испытывает.

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