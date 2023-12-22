Уклонившимся от явки по повестке не позволят сдать экзамен в автошколе

В России с 1 апреля будущего года вступят в силу новые правила сдачи экзамена на автомобильные права, изложенные в проекте ведомственного приказа МВД. Ограничений для соискателей водительского удостоверения станет больше, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр профильного министерства. Так, до экзамена не допустят граждан, которые получили повестку в военкомат и не явились по ней в положенный срок.

"Не будут допущены к экзаменам и не получат водительское удостоверение лица, в отношении которых военными комиссариатами применены временные меры, направленные на явку этих лиц по повестке военного комиссариата", - рассказали в ведомстве.

Аналогичный запрет ждет россиян, которых привлекали к административной ответственности за пьяную езду. То же самое относится к отказавшимся от освидетельствования на состояние опьянения при управлении транспортом.

С апреля начнут действовать и сугубо технические ограничения: например, если во время обучения истечет срок действия паспорта клиента, процесс будет прерван до получения нового документа.

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