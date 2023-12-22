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Новости 18:17

ГАТИ проверила в Петербурге качество уборки 6 тысяч объектов

фото ЗакС политика ГАТИ проверила в Петербурге качество уборки 6 тысяч объектов

Специалисты Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) Петербурга осмотрели 6 тысяч объектов в городе, а именно проверили очистку крыш у зданий, уборку дворов, проезжей части и в зонах аварийных и плановый работ, об этом 22 декабря сообщили в пресс-службе ГАТИ.

В общей сложности после проверок было устранено 500 нарушений. 

Также оказалось, что 143 собственника выполнили некачественно или не выполнили совсем уборку кровель зданий, из-за чего образовалась наледь.

На улицах тоже были выявлены нарушения в уборке территорий. Например, некачественно были убраны территории магазинов на улице Котина и Ленинском проспекте, а также детская площадка в МО "Георгиевский".

Некоторые нарушения обнаружились на объектах дорожно-транспортной сети. На 32 двух объектах были устранены нарушения после проверок ГАТИ.

Фото: ЗАКС.Ру


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