Граница Финляндии и России может остаться закрытой после 14 января

В Финляндии допускают, что граница страны с Россией может остаться закрытой после 14 января 2024 года, в случае если это будет необходимо, об этом 22 декабря пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на финские СМИ и премьер-министра Финляндии Петтери Орпо.

По словам Орпо, финские власти должны иметь точную информацию о том, какая в России будет ситуация на момент приближения даты открытия границ. Исходя из ситуации, Финляндия примет соответствующие решения.

Также пока неизвестно, сколько пунктов будет открыто на границе. Об этом решение будет принято исходя из ситуации.

Кроме этого, финские власти планируют на законодательном уровне принять меры на случай, если ситуация останется напряженной. На данный момент Финляндией рассматриваются все варианты развития событий.

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