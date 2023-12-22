Депутат Даванков хочет избавить КоАП от "длящихся" правонарушений в соцсетях

Вице-спикер Госдумы Вячеслав Даванков ("Новые люди") внес на рассмотрение коллег инициативу, представляющую собой поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП).

Депутата волнуют так называемые длящиеся правонарушения, под которыми в действующем законодательстве понимаются посты в интернете. Юридическое наказание в таких случаях возможно на сегодняшний день вне зависимости от даты опубликования тех или иных реплик или текстов. Даванков предлагает поменять правоприменительную практику и ввести по отношению к подобным правонарушениям сроки давности привлечения к ответственности.

По мысли автора, отсчитывать срок давности следует с момента совершения подсудной публикации. Он должен составлять 60 или 90 дней, как и в случае с большинством правонарушений, совершаемых офлайн.

"Гражданин мог забыть о существовании этого комментария, не иметь возможности его удалить из-за утери доступа к аккаунтам в социальных сетях или даже изменить позицию по обсуждаемому вопросу", - говорится в пояснительной записке к документу.

Своим законопроектом Даванков хочет защитить граждан от чрезмерных притеснений со стороны правоохранительных органов. Депутат привел пример, который, с его точки зрения, говорит о существующей несправедливости. Он напомнил, что за оскорбление в реальной жизни можно быть привлеченным только в течение трех месяцев, а за то же самое деяние в интернете ответственность может наступить даже через десять лет.

фото: duma.gov.ru