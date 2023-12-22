Экс-заместитель главного пристава Петербурга получила реальный срок

Псковский городской суд приговорил к 7,5 годам колонии общего режима бывшего заместителя главы УФСПП по Петербургу Марину Окрушко в рамках коррупционного дела, о чем сообщила объединенная пресс-служба Псковской области.

Преследование Окрушко началось после ее попытки летом 2019 года передать взятку в особо крупном размере главе УФССП по Псковской области Сергею Колесникову. Чиновник взял часть оговоренной суммы в размере полумиллиона рублей и пожаловался на коллегу в Федеральную службу безопасности. Деньги полагались за ускорение передачи арестованного имущества ОАО "Псковавиа" на реализацию в МТУ Росимущества.

Во время следствия две петербургских квартиры Окрушко попали под арест, а ее саму переводили из-под домашнего ареста в СИЗО. По итогам рассмотрения дела бывшую госслужащую лишили классного чина "Государственный советник юстиции Российской Федерации 3-го класса". Ее также оштрафовали на всю сумму предполагавшейся взятки, то есть на 6,15 млн рублей.

Фото: ЗАКС.Ру