КПРФ безальтернативным голосованием выдвинула в президенты депутата Харитонова

На проходящем в Подмосковье съезде КПРФ делегаты поддержали для выдвижения в президенты кандидатуру депутата Госдумы Николая Харитонова. Ранее его рекомендовал к выдвижению пленум КПРФ, о чем сообщает пресс-служба этой политической организации.

Примечательно, что голосование было безальтернативным: в бюллетене фигурировал только 75-летний законотворец.

Во время вступительной речи бессменный лидер КПРФ Геннадий Зюганов в качестве одного из упреков в адрес действующей власти вспомнил о финансировании "Ельцин Центра" из государственного бюджета.

Харитонов уже был оппонентом Владимира Путина на президентских выборах в 2004 году. Тогда он занял второе место. Сегодня коммунист возглавляет в нижней палате комитет по развитию Дальнего Востока и Арктики.

фото: komitet-rdva.duma.gov.ru