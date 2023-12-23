ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 14:59

Эсеры единогласно поддержали кандидатуру Путина на предвыборном съезде

фото ЗакС политика Эсеры единогласно поддержали кандидатуру Путина на предвыборном съезде

Съезд "Справедливой России - За правду" 23 декабря единогласно поддержал для выдвижения в президенты кандидатуру действующего главы государства Владимира Путина, который хочет переизбраться на пятый срок.

Трансляция мероприятия велась в прямом онлайн-эфире. Утверждая принятое решение, лидер партии Сергей Миронов ответил на критику партии, отказавшейся выставлять собственного кандидата. Упреки в политическом бессилии он расценил как "спекуляции".

"Мы ни на йоту не сдаем своих позиций. Наш вклад в обеспечение политической, экономической и культурной самодостаточности страны больше, чем у других оппозиционных партий", - гласит заявление депутата Госдумы.

Отметим, что в прошлых президентских выборах 2018 года Миронов тоже отказался участвовать, поддержав кандидатуру Путина.

фото: Справедливый Петербург / Telegram


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Упоминаемые персоны
Миронов Сергей Михайлович 




Новости23 декабря
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама