В России не хватает почти пять миллионов работников

Дефицит работников в России составит по итогам 2023 года 4,8 миллиона человек, сообщили 24 декабря "Известия" со ссылкой на исследование Института экономики РАН. Согласно приведенным данным, количество работников, которых требуется принять на пустующие места, составило летом 6,8 %, что на один процентный пункт превышает показатели предыдущего года.

"Если распространить представленные Росстатом данные на всю совокупность занятых, то нехватка работников в 2023 году ориентировочно составит 4,8 миллиона человек", — говорится в опубликованном исследовании.

В сервисе "Подработка" изданию сообщили о том, что приблизительно 91 % российских компаний говорит о кадровом голоде. В первую очередь наблюдается спрос на представителей массовых профессий, в том числе на продавцов, операторов и водителей. Также существует нужда в токарях, сварщиках и иных сотрудниках с рабочими специальностями.

В свою очередь, профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов отметил, что дефицит кадров может негативно сказаться на темпах роста ВВП. Также, по его словам, подобный фактор может сказаться на росте инфляции в стране.

Фото: ЗАКС.Ру