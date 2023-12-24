Суд назначил полицейскому запрет определенных действий по делу о взятке

Красносельский районный суд назначил меру пресечения для ранее задержанного полицейского Антона Замотина по делу о получении крупной взятки (пп. а, в ч. 5 ст. 290 УК РФ), передает 24 декабря объединенная пресс-служба судов Петербурга. Вплоть до завершения расследования он будет находиться под запретом определенных действий.

Замотин занимает должность инспектора отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних. По версии следствия, с марта 2022 года по 22 декабря 2023 года он получил не менее 635 тысяч рублей в качестве взятки от гендиректора ООО "Союз", которому принадлежит ряд продуктовых магазинов. Деньги передавались в качестве платы за общее покровительство и "непринятие мер за незаконную продажу в указанных магазинах алкогольной продукции в ночное время", передает судебная пресс-служба.

Часть полученных средств Замотин якобы передал неустановленным сотрудникам УМВД по Красносельскому району. Задержали его 22 декабря.

Следствие ходатайствовало о назначении Замотину запрета определенных действий. Суд просьбу удовлетворил и назначил ему меру на весь срок предварительного расследования.

Фото: ЗАКС.Ру