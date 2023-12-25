В Петербурге задержали трио по подозрению в серийном телефонном мошенничестве

Петербургские полицейские задержали троих человек, подозреваемых в организованном телефонном мошенничестве (ст. 159 УК), передает пресс-служба ГУ МВД. Речь идет о мужчинах 26-х и 28-ти лет, а также о 34-летней женщине из Кургана. Двое из них уже были судимы.

Ущерб от действий фигурантов пока оценивается следствием в 398 тысяч рублей. Эта сумма касается двух эпизодов. Всего же задержанным вменяют обман десятков граждан.

Правоохранители обнаружили, что техническое оснащение злоумышленников позволяло им осуществлять звонки из-за границы. Колл-центры, через которые звонили "разводящие" на деньги, базируются за пределами РФ. Технику у задержанных изъяли.

Фото: ЗАКС.Ру