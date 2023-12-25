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Новости 9:33

Продлен запрет на въезд грузовиков из недружественных стран

фото ЗакС политика Продлен запрет на въезд грузовиков из недружественных стран

Российское правительство продлило действие запрета на въезд в страну грузовых автомобилей с номерами Евросоюза, Великобритании, Норвегии и Украины. На почту и гуманитарную помощь запрет не распространяется.

Меры были приняты после начала военной спецоперации и позиционировались как симметричный ответ так называемым недружественным странам, переставшим пропускать российские и белорусские грузовики.

"Ограничение будет действовать до момента устранения обстоятельств, послуживших основанием для его введения", - гласит сообщение от пресс-службы кабмина.

В обновленную редакцию постановления авторы добавили еще один пункт: теперь российские власти не будут препятствовать перевозке транспорта, необходимого для участия в спортивных соревнованиях.

Фото: ЗАКС.Ру


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