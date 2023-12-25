В Петербурге ищут напавших на курьера из Таджикистана

Петербургские полицейские возбудили уголовное дело о хулиганстве (ст. 213 УК) в отношении компании, которая напала на курьера на Витебском проспекте. Происшествие осветило издание "Фонтанка".

Выходка попала на камеры наблюдения. На кадрах, помимо ударов кулаками и ногами, запечатлено то, что нападавшие пребывают в веселом и радостном расположении духа. Физической силой дело не ограничилось: молодые люди распылили перцовые баллончики, снимая происходящее на телефоны.

По данным силовиков, потерпевший родился в Таджикистане, а сейчас живет в поселке Александровская. После нападения ему понадобилась медицинская помощь. Врачи оценили состояние курьера как удовлетворительное. Злоумышленников разыскивают.

Фото: ЗАКС.Ру