Возможность устанавливать самозапрет на кредиты появится в 2025 году

Закон о самозапрете на кредиты начнет действовать в России с 2025 года, заявил в интервью "Известиям" глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. При этом сам закон должен быть принят в следующем году, уточнил парламентарий.

"Мы прописали в документе, что закон о самозапрете на кредиты начнет действовать с 2025 года. <...> Но законопроект все готовы поддержать, поэтому в начале 2024-го мы его примем", — пообещал Аксаков.

Депутат рассказал, что по новым правилам при обращении в банк потенциальные заемщики должны будут предоставлять ИНН. Этот номер предполагается использовать для установления самозапрета на кредиты, так что финансовые организации будут проверять ИНН для уточнения информации о возможных ограничениях.

Проект закона о самозапрете на выдачу кредитов был одобрен Госдумой в первом чтении 10 октября 2023 года. Инициатива предусматривает возможность для россиян устанавливать ограничения для себя на получение займов в кредитных организациях.

Фото: ЗАКС.Ру