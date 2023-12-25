Нэлли Вавилина готовит кандидатов для участия в муниципальных выборах 2024 года

Глава МО "Гавань" Нэлли Вавилина объявила о старте набора кандидатов в "Школу муниципального депутата". В дальнейшем "выпускники" должны будут побороться за места в советах Василеостровского района. Об этом Вавилина сообщила в группе "Живем на Васильевском" 25 декабря.

"На прошлых выборах в 2019 году наша команда "Живем на Васильевском" взяла большинство мандатов в муниципальном округе Гавань, оставив партию "Единая Россия" в меньшинстве. Мы не хотим останавливаться на достигнутом и планируем умножить наш результат. Для этого наша команда открывает школу муниципальных депутатов", - говорится в сообщении.

В беседе с ЗАКС.Ру Вавилина рассказала, что намерена переизбираться в Гавани вместе с действующими коллегами по совету, а также выставить своих сторонников из "Школы муниципального депутата" в остальных муниципалитетах Василеостровского района. Она намерена баллотироваться от партии "Справедливая Россия - За правду".

Всего на Васильевском острове расположено пять МО: МО "Гавань", МО "Васильевский", МО "Морской", МО "Остров декабристов" и МО "№7". В сентябре в них будут избирать более 50 муниципальных депутатов.

Напомним, МО "Гавань" - один из немногих муниципальных советов, который открыто выступает с критикой Смольного. Например, в вопросе введения зон платных парковок. Глава округа Вавилина в 2021 году пыталась избраться в Заксобрание Петербурга, но уступила единороссу Константину Чебыкину.

Константин Леньков / Фото "Живем на Васильевском"