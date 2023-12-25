Кабмин не одобрил идею Милонова запретить прогулки в полуобнаженном виде

Законопроект думского депутата Виталия Милонова, вводящий административную ответственность за появление в публичных местах в обнаженном и полуобнаженном виде, не был поддержан чиновниками, передает RTVI со ссылкой на отзыв правительства.

В своем документе петербуржец предложил расширить статью о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП), максимальная санкция по которой сегодня составляет пятнадцать суток ареста. В случаях, если деяние совершено для удовлетворения сексуального инстинкта или направлено на детей, депутат хочет наказывать нарушителей в уголовном порядке.

Под полуобнаженным видом Милонов понимает не покрытую одеждой верхнюю часть туловища. По мнению правительственной комиссии, законопроект "избыточен".

Фото: ЗАКС.Ру