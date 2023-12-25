Василеостровский суд назначил условный срок экс-полицейской по делу о взятке

Бывшая старший следователь отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой 30-м отделением полиции по Василеостровскому району, Елена Максимова выслушала приговор по делу о получении крупной взятки (п. в ч. 5 ст. 290 УК РФ), рассказали 25 декабря в объединенной пресс-службе судов Петербурга. Ее подруга Ирина Чернышева обвинялась в пособничестве в передаче взятки (п. б ч. 3 ст. 291.1 УК РФ).

Суд установил, что с декабря 2020 по январь 2021 года Максимова проводила проверку по факту заявления о совершении мошенничества (ст. 159 УК РФ). В связи с этим она неоднократно предлагала подозреваемому в преступлении в обмен на взятку вынести отказ в возбуждении уголовного дела. Свои услуги она оценила в сумму не менее 350 тысяч рублей, передает судебная пресс-служба.

Также Максимова привлекла к передаче взятки от подозреваемого свою знакомую Чернышеву. Последнюю задержали в "Теремке" на Васильевском острове при передаче ей требуемых средств.

Суд признал обеих фигуранток виновными. Максимовой назначили пять лет условно с четырехлетним испытательным сроком, а также обязали ее выплатить штраф в размере 1,05 миллиона рублей. Чернышеву осудили на 4,5 года колонии общего режима, но зачли проведенное под стражей время и отпустили после зачитывания приговора.

Фото: ЗАКС.Ру