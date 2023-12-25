В Петербурге Шойгу рассказал Путину о взятии Марьинки

На встрече с президентом Владимиром Путиным министр обороны Сергей Шойгу доложил о российских достижениях, случившихся в зоне военной спецоперации, передает ТАСС. В понедельник он объявил о взятии под контроль населенного пункта Марьинка, расположенного в двадцати километрах к юго-западу от Донецка.

До 2023 года в городе проживало менее десяти тысяч человек.

Действия российских военных позволили на значительное расстояние отодвинуть от Донецка украинскую артиллерию, добавил Шойгу. Со своей стороны, Путин отметил, что тактическая победа представляет собой успех и позволяет россиянам выйти на оперативный простор.

фото: Telegram-канал Минобороны России