Комтранс предупредил об ограничениях движения из-за празднования Нового года

Ряд улиц в центре Петербурга будут недоступны для движения транспорта 31 декабря и 1 января, рассказали в городском комитете по транспорту в понедельник. На ряде участков будет запрещена парковка автомобилей, нарушителям грозят эвакуацией.

Так, уже с полуночи 31 декабря нельзя будет останавливаться и парковаться по 24 адресам. Речь идет, в том числе, об отрезках Большой Конюшенной, Большой и Малой Морских, Гороховой и Миллионной улиц, о Думской и Михайловской улицах, Исаакиевской и Казанской площадях, Адмиралтейской набережной и участках набережных реки Мойки и канала Грибоедова. Также запрет коснется участка Невского проспекта от начала до Садовой улицы.

"Машины нарушителей будут эвакуированы! Будьте внимательны и не нарушайте правила!" — предупредили в комтрансе.

Помимо этого, в период с 18:00 31 декабря до 05:00 1 января водится запрет на движение транспорта по 29 участкам дорог. Помимо перечисленных, в список попадут, например, Дворцовая площадь и Дворцовый мост.

Фото: ЗАКС.Ру