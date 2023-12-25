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Из-за перекрытий перед Дворцовым мостом скопился общественный транспорт

фото ЗакС политика Из-за перекрытий перед Дворцовым мостом скопился общественный транспорт

Невозможность проехать по Дворцовому мосту из-за перекрытий движения привела к появлению очереди из автобусов и троллейбусов на Университетской набережной по направлению к переправе. Как рассказал вечером 25 декабря корреспондент ЗАКС.Ру, ближе к 21:00 движение запустили, но вскоре транспорт был вновь остановлен.

О перекрытиях сообщил вечером в понедельник "Организатор перевозок". Как уточнили в учреждении, "в связи с невозможностью проезда" по переправе пришлось приостановить движение автобусных маршрутов № 7, 10, 24, 191  и троллейбусных маршрутов № 1, 7, 10, 11. В половине девятого появилась информация о восстановлении движения в штатном режиме.

Однако спустя полчаса транспорт снова встал. По сообщению корреспондента, людям приходится идти пешком. В свою очередь, водители рассказали ему, что им пришлось провести перед этим в пробке около часа.

Фото: Константин Леньков, ЗАКС.Ру


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